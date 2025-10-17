Battlefield 6 запустили на відеокарті, яка коштує дешевше за саму гру

В одному з випусків на YouTube-каналі RandomGaminginHD показали, як RX 570 4 ГБ тягне Battlefield 6.

Тестовий стенд включав відеокарту AMD Radeon RX 570 4 ГБ (2017 рік), процесор i5-12400F, оперативну пам’ять 32 ГБ DDR4 3200 МГц.

Якщо ви хочете отримати з такою конфігурацією 60 FPS, то вам доведеться піти на значні жертви. Наприклад, в 1080р встановити найнижчі налаштування графіки, FSR Ultra Performance.

Після включення FSR Frame-Gen. продуктивність стала вище 100 к/с, але гра йшла нестабільно. З Native Resolution можна було отримати в районі 80 FPS.

Ще один варіант, який дозволить вам грати в Battlefield 6 з частотою кадрів не менше 60 – відключення масштабування FSR і активація 60-відсоткового масштабування роздільної здатності. Так ви зможете отримати приблизно 60-65 к/с в середньому.