На що здатен тандем з RTX 5090 та Ryzen 9 9950X3D у 8K
Екстремальний ігровий ПК з RTX 5090 і Ryzen 9 9950X3D протестували в 12 іграх в 8K. Протестував топовий геймерський комп’ютер автор YouTube-каналу Testing Games.
Результати:
- Mafia: The Old Country — 30 кадрів в секунду.
- Forza Horizon 5 — 70 кадрів в секунду.
- Silent Hill f — 60 кадрів в секунду.
- Red Dead Redemption 2 — 60 кадрів в секунду.
- Dying Light: The Beast — 30 кадрів в секунду.
- Horizon Forbidden West — 40 кадрів в секунду.
- CYBERPUNK 2077 — 20 кадрів в секунду.
- S.T.A.L.K.E.R. 2 — 45 кадрів в секунду.
- Alan Wake 2 — 25 кадрів в секунду.
- PUBG — 70 кадрів в секунду.
- The Last of Us Part II — 40 кадрів в секунду.
- God of War: Ragnarök — 45 кадрів в секунду.
З топовим сучасним процесором і флагманською актуальною відеокартою майже всі тайтли можна грати навіть в екстремальному 8K. Але є винятки — це хоррор Alan Wake 2 і рольовий бойовик Cyberpunk 2077.