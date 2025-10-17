На що здатен тандем з RTX 5090 та Ryzen 9 9950X3D у 8K

Екстремальний ігровий ПК з RTX 5090 і Ryzen 9 9950X3D протестували в 12 іграх в 8K. Протестував топовий геймерський комп’ютер автор YouTube-каналу Testing Games.

Результати:

Mafia: The Old Country — 30 кадрів в секунду. Forza Horizon 5 — 70 кадрів в секунду. Silent Hill f — 60 кадрів в секунду. Red Dead Redemption 2 — 60 кадрів в секунду. Dying Light: The Beast — 30 кадрів в секунду. Horizon Forbidden West — 40 кадрів в секунду. CYBERPUNK 2077 — 20 кадрів в секунду. S.T.A.L.K.E.R. 2 — 45 кадрів в секунду. Alan Wake 2 — 25 кадрів в секунду. PUBG — 70 кадрів в секунду. The Last of Us Part II — 40 кадрів в секунду. God of War: Ragnarök — 45 кадрів в секунду.

З топовим сучасним процесором і флагманською актуальною відеокартою майже всі тайтли можна грати навіть в екстремальному 8K. Але є винятки — це хоррор Alan Wake 2 і рольовий бойовик Cyberpunk 2077.