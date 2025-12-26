OnePlus Turbo отримає рекордний акумулятор на 9000 мАг

У мережі з’явилися шпигунські фотографії першого смартфона з нової лінійки OnePlus Turbo, які розкривають особливості його дизайну. За даними інсайдерів, разом із базовою моделлю компанія може представити й просунуту версію Turbo Pro. Очікується, що офіційний анонс серії відбудеться вже в січні, а на глобальному ринку ці пристрої можуть вийти під брендом OnePlus Nord.

Згідно з витоком, новинка отримає великий 6,8-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 1,5K. Частота оновлення екрана становитиме 144 Гц, хоча попередні чутки приписували йому 165 Гц. Корпус пристрою, ймовірно, буде виконаний із пластику, а майбутнім власникам запропонують як мінімум два варіанти забарвлення — синій та чорний.

Апаратною основою смартфона має стати процесор Snapdragon 7s Gen 4, що суперечить ранішим прогнозам про використання потужнішого чіпа Snapdragon 8s Gen 4. Головною ж перевагою OnePlus Turbo стане виняткова автономність: інженери планують оснастити гаджет акумулятором ємністю 9000 мАг із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 80 Вт.