Новий стартап планує безкоштовно роздати 500 тис. 4К телевізорів

Американський стартап Telly почав розповсюджувати свої безкоштовні телевізори, головною особливістю яких є другий екран для нескінченного показу реклами. Про це повідомляє видання The Verge.

Основний дисплей телевізорів Telly має діагональ 55 дюймів та роздільну здатність 4К. Знизу є потужний саундбар, до якого кріпиться додатковий екран для відображення реклами. Поверх реклами користувачі можуть виводити на допоміжний дисплей телепрограму або спортивні зведення. Також телевізор має вбудовану камеру, яка, як заявляє виробник, потрібна, щоб користувачі могли дистанційно займатися фітнесом з тренерами.

До кінця 2023 року Telly має намір розіслати по США щонайменше 500 тис. телевізорів. У 2024 році тираж розростеться до «мільйонів» пристроїв.

Телевізори Telly дістаються користувачам безкоштовно, оскільки компанія має намір монетизувати свої пристрої за рахунок рекламодавців, які розміщуватимуть свої пропозиції на додаткових екранах. До партнерів Telly вже увійшли такі великі компанії, як Microsoft , Magnite і MNTN.