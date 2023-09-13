В Ілона Маска плюнули під час візиту до Москви

2002 року представник російської організації плюнув у підприємця Ілона Маска, який намагався придбати списані радянські ракети-носії. Про це повідомляється в книзі Уолтера Айзексона “Ілон Маск”.

Інцидент стався під час поїздки Ілона Маска до Москви. У той час він вперше задумався про політ на Марс і розраховував використати для цього космічну техніку, яку придбали в Росії. Його супроводжував американський інженер Джим Кантрелл, який у минулому брав участь у розробці міжпланетних станцій та військових супутників.

Візит не задався від початку. Першого дня Маск занадто багато випив і відключився. Надвечір він протверезів, приїхав на переговори в іншу російську організацію і почав розмірковувати про колонізацію інших планет.

Кантрелл стверджує, що розмови Маска явно обурили їхнього співрозмовника. «Ці ракети робили не для того, щоб якісь капіталісти літали в них на Марс на свої безглузді місії! – вигукнув той і спитав: – Хто у вас головний інженер? Маск зізнався, що це він. Після цього представник Росії плюнув у нього.

Маск настільки цього не очікував, що не повірив своїм очам і перепитав Кантрелла: «Він що, плюнув у нас?» «Плюнув, – підтвердив той. — Мені здається, він хотів продемонструвати неповагу».