Українцям порадили вимикати функцію Wi-Fi у торгових центрах

Керуючий партнер аутсорсингової компанії Slaxico Ян Кошовик порадив українцям вимикати функцію Wi-Fi на телефонах у торгових центрах. Про те, чому цією технологією не варто користуватися під час шопінгу, він розповів у розмові з GSMinfo.

Аналітик попередив відвідувачів торгових центрів про ризик стеження через Wi-Fi. За словами Кошовика, за допомогою цієї технології власники ТЦ можуть отримувати інформацію про покупців.

Зазначається, що для стеження за відвідувачами використовуються спеціальні програми, які допомагають аналізувати потоки людей, точки привернення уваги, відстежувати потоки покупців у години пік. Wi-Fi допомагає найточніше визначити місцезнаходження кожного з відвідувачів, уточнив Самойленко.

Фахівець додав, що отримані дані торгові центри використовують для того, щоб вибудовувати технології привернення уваги покупців до певних точок — місць максимальних продажів та максимальної концентрації уваги відвідувачів.