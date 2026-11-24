Змусити артилерійський снаряд летіти далі можна навіть без власного двигуна. Звучить як спроба обдурити фізику, але секрет криється в явищі, про яке легко забути, дивлячись на обтічну форму боєприпасу. Повітря гальмує снаряд не лише спереду. Позаду його донної частини утворюється зона розрідження, яка створює додатковий опір і «з’їдає» енергію, отриману під час пострілу.

Саме з цією проблемою працює американська компанія Firehawk Aerospace, яка щойно отримала від Армії США ще один багатомільйонний контракт. Найцікавіше, що американці не винаходять нового способу збільшити дальність артилерії, адже сама технологія існує вже кілька десятиліть. Вони хочуть радикально змінити спосіб її виробництва, і плани компанії на найближчі роки вражають навіть більше, ніж принцип роботи самого рішення.

Як збільшити дальність без ракетного двигуна

Йдеться про технологію base bleed, тобто донний газогенератор, який встановлюють у хвостовій частині снаряда. Після пострілу спеціальна паливна шашка повільно горить і випускає гази в зону розрідження за боєприпасом. Це зменшує аеродинамічний опір, тож снаряд довше зберігає швидкість, набрану ще в стволі.

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Важливо не плутати таке рішення з активно-реактивними снарядами (RAP), які мають справжній ракетний двигун. Газогенератор практично не розганяє боєприпас, а лише зменшує втрати енергії в польоті. Простіше кажучи, він не штовхає снаряд уперед, а заважає повітрю тягнути його назад.

Зовні звичайні 155-мм снаряди. Різниця між «простим» і далекобійним часто ховається в їхньому донному зрізі

Перевірена технологія з довгою історією

Донні газогенератори давно стали стандартом для сучасної 155-мм артилерії. Саме завдяки їм гаубиці з довгими стволами L52 можуть збільшити дальність стрільби приблизно з 30 до 40 км, хоча багато залежить від типу боєприпасу. Українським військовим ця арифметика добре знайома, адже в арсеналі ЗСУ є чимало таких систем, від французьких CAESAR і німецьких PzH 2000 до вітчизняної «Богдани».

Втім, це не чарівний спосіб подвоїти можливості артилерії, а радше перевірений метод отримати кілька додаткових кілометрів без розробки нової гармати. За це доводиться платити. Газогенератор займає місце, яке могла б зайняти вибухова речовина, і робить сам боєприпас складнішим.

Від тижнів до годин

Новий контракт Firehawk Aerospace оцінюється в 14,55 млн доларів, тобто понад 600 млн грн. Роботи над термопластичним паливом для газогенераторів мають тривати до 30 листопада 2028 року, а фінансування надійшло з армійського бюджету на дослідження й розробки. Цікаво, що в тендері була лише одна пропозиція, і саме від Firehawk.

Компанія робить ставку насамперед на революцію у виробництві. Традиційне тверде паливо вимагає змішування компонентів, заливання у форми й тривалого затвердіння. Firehawk натомість розробляє термопластичні суміші, які можна формувати литтям під тиском або пресуванням. Фірма також друкує паливо на 3D-принтерах, хоча чи виготовлятимуть так кожен газогенератор, поки невідомо.

Вогневі випробування на стенді. Паливо, яке Firehawk обіцяє виготовляти за години замість тижнів, має горіти так само стабільно, як і класичне

За заявами компанії, процес виготовлення палива для ракетних двигунів, який зазвичай займає до 60 днів, вона скорочує приблизно до семи годин, а вартість знижує вдесятеро. Варто чесно зазначити, що це декларації щодо виробництва палива загалом, а не незалежно підтверджені результати серійного випуску артилерійських газогенераторів. Утім, інтерес Пентагону цілком зрозумілий.

Сто тисяч газогенераторів на рік

Firehawk починає не з нуля. У серпні 2026 року компанія отримала окремий контракт на 24 млн доларів, це майже 1 млрд грн, на нарощування виробництва палива для 155-мм снарядів M1128. Плани передбачають вихід на річну потужність близько 336 тонн, а після повного запуску заводу в Оклахомі близько 1400 тонн. Партнером виступає General Dynamics, яка відповідає за металеві корпуси та збирання готових боєприпасів.

Ще амбітніше виглядають плани на 2027 рік. Firehawk збирається виготовити понад 100 тисяч артилерійських газогенераторів, і спочатку їх планують продавати за кордон. Водночас на кваліфікацію рішення в Армії США компанія закладає від 12 до 18 місяців. Тож цілком можлива ситуація, коли виробничі потужності зростатимуть швидше, ніж бюрократичні процедури допуску нового продукту до військ.

Firehawk працює не лише з артилерією. Компанія розробляє паливо і для ракетних двигунів, тож технологію перевіряють і в реальних пусках

Головне — кількість снарядів

Найбільша цінність цієї інвестиції полягає не так у дальності, як у масштабі. Війна в Україні наочно показала, що навіть найсучасніша гаубиця мало важить без достатнього запасу снарядів. Тому можливість швидко й дешево виробляти перевірені рішення може виявитися значно важливішою за черговий рекорд дальності. Однак Firehawk ще має довести, що зможе забезпечити стабільну якість, рівномірне горіння і довговічність палива в масовому виробництві.

Якщо це вдасться, американська артилерія не отримає революційного винаходу, що змінить закони балістики. Зате вона отримає те, що в умовах інтенсивної війни неможливо переоцінити, тобто здатність значно швидше поповнювати запаси далекобійних боєприпасів. Цілком можливо, що саме в цьому полягатиме одна з головних змін в оборонній промисловості найближчих років. Не в конструюванні дедалі складніших снарядів, а в умінні випускати вже перевірені швидше, дешевше і у значно більших обсягах.