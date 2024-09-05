Honor Magic V3: тонкий складний смартфон на Snapdragon 8 Gen 3

Сьогодні, в нульовий день технологічної виставки IFA 2024, компанія Honor представила новий складаний смартфон Magic V3 з рекордно тонким корпусом з карбону, захистом від занурень у воду на глибину 2,5 метра і топовою камерою. Крім того, гаджет може похвалитися трьома незвичайними забарвленнями, масою всього в 226 грамів, ресурсом на 500 тисяч циклів складання і одним з найпродуктивніших процесорів у світі на даний момент.

Почнемо з основних характеристик. Працює Honor Magic V3 на чипі Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm, якому допомагає зв’язка з 12/16 ГБ оперативної пам’яті і 256/512/1024 ГБ сховища. Тут же розташований акумулятор на 5150 мАг з підтримкою двох варіантів зарядки: бездротової на 50 Вт і дротової на 66. Також примітно, що смартфон оснащений супутниковим зв’язком – відразу двома системами.

На передній панелі розташований перший з дисплеїв з технологією OLED, діагоналлю 6,43 дюйма, роздільною здатністю 2376×1060 пікселів і частотою 120 Гц. У його верхній частині 20-мегапіксельна фронтальна камера – точно така ж і на внутрішньому екрані. До речі про нього: знову OLED, але вже 7,92-дюймова діагональ, роздільна здатність 2344×2156 пікселів і частота 120 Гц.

Основна камера розміщується в об’ємному восьмикутному блоці на задній панелі і складається з трьох модулів. Перший з них телеоб’єктив на 50 Мп, другий надширокий датчик на 40 Мп і останній – просто широкий об’єктив на 50 Мп. Тут же, до речі, варто уточнити, що товщина смартфона 9,2 мм, але без урахування камер, що випирають.

Ціна і доступність

Вартість Honor Magic V3 починається від 1999 доларів.

Цікавий факт. Буквально два дні тому компанія Huawei анонсувала модель Mate XT – смартфон, який складається втричі. Новинка стане поки що єдиним подібним гаджетом у світі і буде представлена 10 вересня 2024 року на офіційній презентації.