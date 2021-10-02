Що можуть робити найдорожчі смартфони на відміну від більш бюджетних моделей

Багато користувачів не розуміють, чим відрізняються бюджетні моделі від флагманських. Насправді відмінностей між пристроями дуже багато, просто в них треба розібратися. Ясна річ, що для не підкованого користувача це непроста задачка, але витративши кілька хвилин на нашу статтю, кожен почне розуміти, з чого формується цінник пристрою.





Дисплей

Екран – одна з головних складових смартфонів, тому немає нічого дивного в тому, що у одних телефонів він краще, а в інших гірше. У дорогих пристроях встановлюють AMOLED матриці, які перевершують бюджетних конкурентів в лиці IPS по контрастності і насиченості картинки.

Також у дорогих апаратів дисплеї більш плавні за рахунок підвищеної герцовки. Сприймати інформацію з подібних панелей зручніше, та й в цілому відчуття від експлуатації таких смартфонів куди краще.

Продуктивність

Ще одна принципова відмінність моделей. Найчастіше, дорогі смартфони оснащуються потужнішими процесорами, мають більшу кількість оперативної пам’яті і, як наслідок, працюють краще. Вони стабільніше виконують повсякденні завдання і не пасують, коли власник хоче запустити сучасну гру.

Батарея і швидкість зарядки

Автономність – один з основних факторів для багатьох, на який вони спираються при покупці телефону. Майже всі сучасні моделі здатні пропрацювати повний день далеко від розетки, але в разі дорогих гаджетів результат може бути краще. Причому справа не тільки в ємності акумулятора, але і в енергоефективності процесора.

Якість корпусу та вологозахист

Преміальні апарати виготовляють з більш благородних матеріалів – кераміки, скла і навіть металу. Ясна річ, що такі пристрої виглядають цікавіше, та й в плані тактильних відчуттів вони приємніше. До того ж у флагманських девайсів є захист від вологи і ударів, якої позбавлені більш доступні пристрої.