Samsung припинила підтримку двох популярних Galaxy Watch: оновлень більше не буде

Samsung офіційно припинила підтримку Galaxy Watch4 та Galaxy Watch4 Classic — одних із найважливіших смартгодинників в історії компанії. Обидві моделі зникли з актуального переліку пристроїв, які отримують регулярні оновлення безпеки.

Серія Galaxy Watch4 дебютувала у 2021 році й стала переломним моментом для Samsung. Саме з неї компанія відмовилася від власної Tizen на користь Wear OS, створеної у співпраці з Google. Це дало доступ до Google Play, Google Maps, Google Pay та значно ширшої екосистеми застосунків.

Останнє оновлення вже вийшло

Galaxy Watch4 та Watch4 Classic отримали чотири великі покоління оновлень Wear OS і One UI Watch, як Samsung і обіцяла ще у 2022 році. Фінальною версією для них стала Wear OS 6 із оболонкою One UI 8 Watch.

Останній патч безпеки для Galaxy Watch4 датований 5 серпня 2026 року, а саме оновлення почали поширювати 20 серпня. Воно не принесло нових функцій і містило переважно виправлення безпеки.

Тепер у переліку Samsung найстарішими годинниками, що продовжують отримувати квартальні патчі, залишаються Galaxy Watch5, Watch5 Pro та пізніші моделі. Galaxy Watch4 у цьому списку вже немає.

Що це означає для власників

Після завершення підтримки Galaxy Watch4 не перетвориться на непрацюючий пристрій. Як і раніше, годинник зможе:

рахувати кроки та тренування;

вимірювати пульс та інші показники;

показувати сповіщення;

запускати встановлені застосунки;

працювати зі смартфоном через Galaxy Wearable.

Проблема з’явиться поступово. Якщо в Wear OS або програмному забезпеченні Samsung знайдуть нову вразливість, спеціального патча для Watch4 уже може не бути. З часом також можуть виникати проблеми із сумісністю нових версій застосунків.

Саме тому завершення підтримки особливо важливе для тих, хто використовує годинник для безконтактних платежів або зберігає на ньому чутливі дані.

При цьому Galaxy Watch FE, хоча технічно багато в чому схожий на Watch4 і використовує той самий Exynos W920, підтримку не втрачає. Модель залишається в офіційному списку Samsung разом із Watch5, Watch6, Watch7, Watch8 і новішими поколіннями.