Xiaomi випустила дешеві та великі телевізори для геймерів

Компанія Xiaomi почала приймати попередні замовлення на нове покоління бюджетних телевізорів Redmi A-серії 2025, до якої увійшли відразу три моделі діагоналлю до 65 дюймів. Про це повідомляє портал ITHome.

Усі три моделі отримали схожі характеристики, а основна відмінність полягає в діагоналі дисплея, який склав 50, 55 і 65 дюймів. Усі версії Redmi A 2025 пропонують 4K-дисплеї з частотою оновлення зображення 120 Гц, що оцінять геймери, яскравістю до 300 ніт і 78% охопленням колірного простору DCI-P3. Також заявлено, що показник дельта E в них склав менше 3 одиниць.

Телевізори оснащуються подвійними динаміками потужністю 10 Вт з підтримкою DTS. Працюють Redmi A 2025 під управлінням операційної системи HyperOS, а за їхню продуктивність відповідає неназваний чотирьохядерний процесор з ядрами Cotrex-A35, доповнений 2 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої пам’яті.

Серед інших особливостей виділяють наявність металевого корпусу, двох роз’ємів USB 2.0 і HDMI і підтримку Wi-Fi.

Redmi A50 2025 оцінили в Китаї в 1399 юанів (близько 9 тисяч гривень), тоді як за A55 і A65 просять уже 1599 і 2199 юанів (близько 10 і 13 тис. грн.) відповідно. Чи з’являться ці телевізори в Україні, не повідомляється.