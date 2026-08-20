Android закручує гайки: встановлення застосунків поза Google Play тепер з добовим «карантином»

Легендарна відкритість Android стає дедалі умовнішою. Google розпочала впровадження нових правил встановлення застосунків від розробників, не зареєстрованих у Google Play, повідомляє Android Authority. Тепер охочим поставити APK «збоку» доведеться пройти цілий квест — і найнеприємніше в ньому навіть не складність, а обов’язкове добове очікування.

Механізм виглядає так. Користувач має зайти в параметри розробника, дозволити встановлення з неперевірених джерел, пройти автентифікацію через блокування екрана й окремо підтвердити, що змінює налаштування добровільно, а не під диктовку шахрая по телефону. Далі — обов’язкове перезавантаження пристрою, після якого стартує 24-годинний період «карантину». Лише коли доба спливе, застосунок нарешті встановиться. Стосується це й оновлень: якщо відповідні налаштування вимкнені, апдейти застосунків від незареєстрованих розробників просто завершуватимуться помилкою.

Логіка Google зрозуміла — саме через сайдлоадинг працюють популярні шахрайські схеми, коли жертву по телефону чи через фішинговий сайт покроково ведуть до встановлення шкідливого «застосунку банку» або «служби підтримки». Добова пауза дає людині час схаменутися, а шахраєві ламає сценарій, розрахований на тиск і поспіх. На закиди, чому блокуються ще й оновлення вже встановлених програм, представник компанії відповів у Reddit прямо: застосунок, поставлений до початку перевірок, згодом цілком може отримати шкідливий апдейт.

Спільнота, втім, зустріла нововведення без ентузіазму. В опитуванні Android Authority серед понад 7300 читачів 79% опитаних або вважають, що нові правила шкодять відкритості Android, або розуміють мотивацію, але називають підхід надмірним. Коментатори на Reddit нарікають на незручності для цілком легітимних сценаріїв — тестування власних збірок, альтернативних магазинів, застосунків з відкритим кодом, які роками живуть поза Play Store. Виходить знайома дилема: захист найвразливіших користувачів оплачується свободою досвідчених — і Android у цій суперечці дедалі помітніше дрейфує в бік моделі Apple.

Нагадаємо, Google останнім часом послідовно жертвує гнучкістю заради безпеки. Раніше ми писали, як компанія видаляє з Gmail функції Send as і POP-збирання пошти — теж з посиланням на ризики для облікових записів.