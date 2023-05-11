Зарплата глави Nvidia в 94 рази вища за оклад рядового співробітника

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг через невиконані фінансові цілі заробив в останньому фінансовому році менше $25 млн. Як повідомляє The Register , підсумкова сума виявилася в 94 рази більшою за річну зарплату рядового співробітника технологічної компанії.

“Загальна зарплата склала $21,356 млн. Проте це на 10% менше, ніж у попередньому році”, – йдеться у статті.

Зазначається, що загальний дохід за роботу Хуанга включає базову зарплату у розмірі $996,2 тис., винагороду акціями у розмірі $19,7 млн ​​і $693,7 тис. у вигляді інших компенсацій, таких як страховка та оплата робочих поїздок.

У фінансовій документації Nvidia зазначено, що глава компанії не отримав повної виплати через те, що підсумкові результати не відповідали поставленим на початку фінансового року цілям.

“2023 фінансовий рік був непростим роком, з макроекономічними перешкодами, коригуванням запасів, коронавірусом та змінами в архітектурі розробок гаджетів”, – йдеться в документі.