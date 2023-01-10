Топ за свої гроші: розкрито ціну першого електрокара від Xiaomi

Xiaomi підтримує репутацію компанії, яка виробляє все у світі. Слідом за смартфонами та товарами народного споживання бренд взявся за електромобілі. Прототипи нової машини світилися на дорогах Піднебесної ще минулого року, але розглянути деталі до ладу не вдалося – модель була затягнута обшивкою, щоб не розкрити дизайн раніше.

І ось днями китайський сайт jiemian.com, посилаючись на власні джерела, поділився деякою інформацією щодо електрокара Xiaomi. Це буде седан, який вийде відразу в 2-х модифікаціях: на 400- та 800-вольтовій платформах. Базову версію оснастять літієво-фосфатними акумуляторами BYD LiFePO4, а просунуту – батареями CATL Kirin. Обидві комплектації отримають чіпи Qualcomm та NVIDIA Orin X нового покоління.

Щодо цін, то базова модель коштуватиме від 260 до 300 тисяч юанів, а це приблизно від 38.4 до 44.3 тисяч доларів. Просунута — до 350 тисяч юанів або 51.7 тисяч доларів. Офіційна презентація електрокарів має відбутися в останньому кварталі 2023 року, а масове виробництво розпочнеться у першому кварталі 2024-го.