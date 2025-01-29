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DLSS 3 vs DLSS 4 у Cyberpunk 2077 на RTX 4090: яке рішення краще
Автор YouTube-каналу Testing Games провів детальне тестування Cyberpunk 2077 на ПК з відеокартою RTX 4090, порівнюючи роботу гри з DLSS 3 та DLSS 4 у роздільній здатності 4K.
Характеристики тестового ПК
- ОС: Windows 11
- Процесор: AMD Ryzen 7 7800X3D
- ОЗП: 32 ГБ
Результати тестування
- 4K, RT Ultra:
- Нативна роздільна здатність: 45 fps
- DLSS 3: 80 fps
- DLSS 4: 75 fps
- 4K, RT Ultra, Path Tracing, Ray Reconstruction:
- Нативна роздільна здатність: 20 fps
- DLSS 3: 45 fps
- DLSS 4: 45 fps
- 4K, RT Ultra, Path Tracing, Ray Reconstruction, FG:
- Нативна роздільна здатність: 40 fps
- DLSS 3: 80 fps
- DLSS 4: 80 fps
Висновки
Результати тестування показують, що DLSS 3 та DLSS 4 значно покращують продуктивність Cyberpunk 2077 на RTX 4090 у 4K. Обидві технології забезпечують майже однаковий рівень продуктивності, але DLSS 4, за словами автора тесту, забезпечує кращу якість зображення.
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