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DLSS 3 vs DLSS 4 у Cyberpunk 2077 на RTX 4090: яке рішення краще

GSMinfo29.01.2025
DLSS 3 vs DLSS 4 у Cyberpunk 2077

Автор YouTube-каналу Testing Games провів детальне тестування Cyberpunk 2077 на ПК з відеокартою RTX 4090, порівнюючи роботу гри з DLSS 3 та DLSS 4 у роздільній здатності 4K.

Характеристики тестового ПК

  • ОС: Windows 11
  • Процесор: AMD Ryzen 7 7800X3D
  • ОЗП: 32 ГБ

Результати тестування

  • 4K, RT Ultra:
    • Нативна роздільна здатність: 45 fps
    • DLSS 3: 80 fps
    • DLSS 4: 75 fps
  • 4K, RT Ultra, Path Tracing, Ray Reconstruction:
    • Нативна роздільна здатність: 20 fps
    • DLSS 3: 45 fps
    • DLSS 4: 45 fps
  • 4K, RT Ultra, Path Tracing, Ray Reconstruction, FG:
    • Нативна роздільна здатність: 40 fps
    • DLSS 3: 80 fps
    • DLSS 4: 80 fps

Висновки

Результати тестування показують, що DLSS 3 та DLSS 4 значно покращують продуктивність Cyberpunk 2077 на RTX 4090 у 4K. Обидві технології забезпечують майже однаковий рівень продуктивності, але DLSS 4, за словами автора тесту, забезпечує кращу якість зображення.

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GSMinfo29.01.2025
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