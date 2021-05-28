Продажа дивану на OLX закінчилась для українки величезними збитками

У мережі з’явилася історія мешканки Вінниці, яку шахраї обікрали на 18 тисяч гривень. У схемі злочинців фігурував сервіс «ПриватБанку» під назвою PrivatMoney, хоча в підсумку обманщики так його і не використали.





Сумна історія обману

Своїм негативним досвідом Олена Кудраш поділилася на сторінці в соціальних мережах. Вона вирішила продати диван, для цього скористалася сервісом OLX, де розмістила відповідне оголошення. Через кілька годин їй подзвонив клієнт, якому сподобалися умови продажу і він виявив бажання придбати виріб. Операцію він запропонував провести через сервіс «ПриватБанку» під назвою PrivatMoney. Коли продавщиця заявила, що не знає дану систему, співрозмовник запропонував по телефону дати покрокову інструкцію по використанні платіжного сервісу. Для цього дівчині потрібно було:

сказати номер своєї картки «Приватбанку»;

підійти до банкомату фінустанови;

провести покрокові дії в головному меню.

Коли жінка виконала всі пункти інструкції, на її рахунок надійшли обіцяні гроші, але замість 5000 прийшло 5100. Тоді співрозмовник «натиснув на жалість» і дівчина скинула йому різницю на телефон, попутно чогось змінивши пін-код і надіславши чоловікові СМС з кодом входу в платіжний кабінет. В результаті з її карти списалися і 5100 гривень, які раніше шахрай закинув на рахунок, і 18 000 особистих грошей, які там зберігалися.

Дівчина звернулася до правоохоронців, однак справу за фактом шахрайства не було порушено.