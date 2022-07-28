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Asus ZenFone 9 – компактний смартфон з вражаючими можливостями

28.07.2022
2 хв. на прочитання

Компанія ASUS представила свій новий флагманський смартфон – ZenFone 9. Девайс вирішує відразу два завдання – пропонує чудові характеристики та надзвичайно компактні розміри.

Карлик серед велетнів

Важко повірити, але в часи, коли інші бренди не наважуються на випуск чогось менше 6.5-дюймів, ASUS зробила пристрій із екраном 5.9 дюймів . Це один із тих смартфонів, які ідеально лягають в руки, при розмірах 146.5 х 68.1 х 9.1 мм його вага складає всього 169 грам.

Дисплей у Zenfone 9 флагманський. Він має роздільну здатність 2400×1080 пікселів, частоту оновлення 120 Гц і частоту сенсорного шару 240 Гц, а за збереження панелі відповідає скло Gorilla Glass Victus. Усередині стоїть потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 з 8/128, 8/256 або 16/256 ГБ пам’яті. Використовується оперативна пам’ять LPDDR5 та сховище UFS 3.1.

Цікаво реалізований тут сканер відбитків пальців – він розташований на правому торці корпусу, і дозволяє прокручувати екран свайпами по кнопці вгору або вниз.

Asus ZenFone 9

Камера у ZenFone 9 подвійна, на 50+12 МП із 6-осьовою оптичною стабілізацією. Основний сенсор Sony IMX766 дозволяє записувати відео з роздільною здатністю 8К, але тільки зі швидкістю 24 кадри в секунду. Інші розширення вже є галузевим стандартом – все, починаючи з 4K і нижче, можна записувати з максимальною швидкістю 60 кадрів/сек.

Місткість акумулятора склала 4300 мАч, підтримується 30-ватна швидка зарядка по дроту (від 0 до 50% за 30 хвилин, блок живлення йде в комплекті). З корисних функцій – стереодинаміки, NFC, спеціальна клавіша виклику Google Assistant та наявність 3.5 мм роз’єму для навушників, від якого давно відмовилися інші виробники.

Корпус ZenFone 9 захищений від вологи та пилу за стандартом IP68. Він виготовлений з «паперового пластику» з приємною шорсткістю, завдяки чому не вислизає з рук і не збирає відбитки пальців. Кольори теж будуть приємні – Midnight Black, Moonlight White, Starry Blue та Sunset Red.

Asus ZenFone 9

Характеристики Asus ZenFone 9

Дисплей AMOLED, 5,9″, 2400×1080, частота оновлення екрану – 120 Гц, частота дискретизації дотику – 240 Гц, Corning Gorilla Glas Victus
Процесор Qualcomm Snapdragon 8+ 1-го покоління
Графіка Adreno 730
ОЗУ 8/16 ГБ
Пам’ять 128/256 ГБ
Система Android 12
Основна камера  50 МП (SONY IMX766) + 12 МП (SONY IMX363, надширококутна)
Фронтальна камера 12 Мп (SONY IMX663)
Акумулятор 4300 мАг, швидка зарядка 30 Вт
5G є
Навігація GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC
NFC є
USB USB-C
MicroSD Відсутнє
Дві сім-карти є
Аудіо роз’єм 3,5 мм є
Динаміки стерео
Біометрія сканер відбитків пальців на бічній грані
Розміри 146,5 х 68,1 х 9,1 мм
Вага 169 грам
Вологозахист IP68 (водонепроникність та пиленепроникність)

Ціна Asus ZenFone 9

Zenfone 9 коштує від 699 доларів у США. Ціна новинки в Європі вища – від 799 євро за базову конфігурацію з 8/128 ГБ пам’яті. Девайс стане доступним для покупки по всьому світу найближчим часом, дату виходу на конкретних ринках компанія оголошуватиме окремо.

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28.07.2022
2 хв. на прочитання
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