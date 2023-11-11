iPhone 15 Pro та версію Max навчили знімати відео в унікальному форматі

У своїй останній бета-версії iOS 17.2 компанія Apple представила функцію запису просторового відео, ексклюзивну для iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Ці просторові відео, призначені для перегляду на майбутній гарнітурі Apple Vision Pro за ціною $3500, обіцяють ефект занурення, віртуально переносячи глядача в місце дії відео. На iPhone ці відео відображатимуться як звичайні відео.

Користувачі можуть активувати опцію запису просторового відео через перейшовши в такі налаштування: Налаштування > Камера > Формати > Просторове відео для програми Apple Vision Pro.

Наразі iOS 17.2 перебуває в стадії бета-тестування, а публічний реліз цього оновлення очікується приблизно в грудні.