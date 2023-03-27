Власники смартфонів Samsung Galaxy S23 скаржаться на “вильоти” камери

Користувачі смартфонів Samsung Galaxy S23 поскаржилися на постійні «вильоти» камери при використанні зуму. Про це повідомляє портал My Drivers .
Йдеться про 30-кратний зум. Коли користувач натискає відповідну кнопку, щоб скористатися цим режимом, програма “Камера” перестає працювати і викидає користувача на робочий стіл.
Відомо, що компанія Samsung повідомила про наявність проблеми. За попередніми даними, вона викликана розсинхронізацією при швидкому перемиканні між режимами камери. Повідомляється, що вже випущено внутрішній патч, що виправляє цю помилку, але поки що він знаходиться на стадії тестування.
Для широкого загалу патч стане доступним не раніше середини квітня, тому власникам Samsung Galaxy S23 тимчасово рекомендується не користуватися 30-кратним зумом, щоб уникнути «вильотів» камери.
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