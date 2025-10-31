iPhone більше не найпопулярніший смартфон: на ринку новий лідер

У третьому кварталі 2025 року Samsung поставила 60,6 млн смартфонів, випередивши Apple (56,5 млн) і Xiaomi (43,4 млн). Обсяг світового ринку зріс на 3%. Лідерами за зростанням стали Transsion (+12%) і vivo (+5%). Попит зосереджений у бюджетному та преміум-сегментах.

За даними аналітичної компанії Omdia, в період з липня по вересень 2025 року Samsung посіла перше місце за обсягом поставок смартфонів. За третій квартал компанія відвантажила 60,6 млн пристроїв, що відповідає 19% глобального ринку. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг поставок збільшився на 6%.

Apple і Xiaomi замикають трійку

На другому місці — Apple з 56,5 млн поставлених пристроїв і часткою ринку в 18%. Річний приріст склав 4%. Третю позицію займає Xiaomi з показником 43,4 млн поставок, часткою 14% і річним приростом в 1%.

Transsion і vivo посилили позиції

Четверте місце посіла Transsion, яка володіє брендами Infinix, iTel і Tecno. Компанія поставила 28,6 млн смартфонів і зайняла 9% ринку. Зростання склало 12% — це найвищий результат серед п’ятірки провідних виробників.

П’яте місце в рейтингу посіла vivo з обсягом поставок 28,5 млн пристроїв і тією ж часткою — 9%. Зростання в порівнянні з третім кварталом 2024 року склало 5%.

Флагманські та бюджетні моделі підтримали зростання Samsung

Зростання продажів Samsung було забезпечено попитом на моделі Galaxy Z Fold7 і Flip7, а також на пристрої A07 і A17. У свою чергу, базова версія iPhone 17 показала кращі результати, ніж очікувалося, завдяки перегляду цінової політики та поліпшеному співвідношенню ціни і можливостей.

Поставки Xiaomi в Китаї скоротилися після завершення дії державних субсидій, проте зростання в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону та інших регіонах компенсувало це зниження. vivo посилила позиції в Індії, випередила Huawei на китайському ринку і продовжила зростання в країнах Азії, Африки та Латинської Америки.

В цілому, в третьому кварталі було поставлено 320,1 млн смартфонів — на 3% більше, ніж за той же період у 2024 році. Зниження поставок зафіксовано в Північній Америці та Китаї. Водночас у країнах Азії, на Близькому Сході та в Африці ринок показав зростання. В Африці поставки збільшилися на 25%, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні — на 5%.