vivo X300 та Pro-версія дістались до Європи, але ціни не радують

Компанія vivo офіційно вивела флагманську серію X300 на світовий ринок. Обидві новинки вже надійшли в продаж у деяких країнах.

Моделі X300 і X300 Pro працюють на флагманському чіпі MediaTek Dimensity 9500 і пропонують оновлений дизайн, покращені камери та збільшені акумулятори. Європейські версії отримали трохи меншу ємність батарей у порівнянні з китайськими: 5360 мАг у vivo X300 і 5440 мАг у vivo X300 Pro. Обидві моделі підтримують дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову до 40 Вт.

Смартфони оснащені LTPO AMOLED-дисплеями з частотою оновлення 120 Гц і ультразвуковими сканерами відбитків пальців під екраном. Молодший vivo X300 отримав 6,31-дюймовий дисплей, тоді як vivo X300 Pro — 6,82-дюймовий. Камери теж відрізняються: vivo X300 оснащений сенсором Samsung HPB на 200 Мп, телеоб’єктивом Sony LYT-602 на 50 Мп і надширококутним модулем на 50 Мп, а vivo X300 Pro отримав телеоб’єктив Samsung HPB на 200 Мп, основний сенсор Sony LYT-828 на 50 Мп і надширококутний Samsung JN1 на 50 Мп. Фронтальна камера в обох моделях — 50 Мп.

Обидва девайси працюють під управлінням OriginOS 6 на базі Android 16. Вартість в Європі стартує з 1049 євро за vivo X300 у версії 12/256 ГБ, а vivo X300 Pro з 16/512 ГБ пам’яті оцінений в 1399 євро.