На iPhone такого немає: Android 17 отримає нову функцію дисплея

Згідно зі свіжою інсайдерською інформацією, Google працює над розвитком популярної функції Always-On Display. Як очікується, вже в Android 17 з’явиться режим Min Mode, який дозволить працювати з додатками на пристрої, що знаходиться в режимі очікування.

За даними Android Authority, режим Min Mode використовує ту ж технологію енергозбереження, що і AoD, обмежуючи яскравість і частоту оновлення екрану. Однак замість годинника і дати він буде відображати інтерфейс активного додатка в повноекранному режимі. Це спростить відстеження важливої інформації без необхідності тримати екран смартфона постійно увімкненим.

Тестування інструменту, згідно з джерелом, проводиться на базі додатка Google Maps з монохромним інтерфейсом, що відображає лише ключову інформацію. Це особливо актуально для тих, хто використовує навігаційний софт у тривалій поїздці, коли яскравий екран може швидко розряджати АКБ.

Min Mode, ймовірно, буде представлений як новий API для розробників. Його можна буде також впровадити, наприклад, у фітнес-додатки, додатки для музики та розумного будинку. Точні терміни анонсу нової функції поки невідомі.