Microsoft зробить оновлення для Windows 11 більш “дружніми” для користувачів

GSMinfo31.10.2025
Windows 11

Патчі для Windows зазвичай мають довгі кодові позначення, які нічого не говорять більшості користувачів. Незабаром ситуація має змінитися на краще: Microsoft анонсувала випуск оновлень з більш зрозумілими назвами.

З назв патчів будуть видалені найменування архітектури, дата та інші «відволікаючі» деталі. Акцент при цьому буде зроблений на типі оновлення. Наприклад, 2025-10 Cumulative Update for Windows 11, version 25H2 for x64-based Systems (KB5066835) (26200.6899) перетвориться на «Оновлення системи безпеки (KB5066835) (26200.6899)». Компанія показала ще кілька прикладів «ребрендингу» в різних категоріях:

  • Щомісячні або позапланові оновлення безпеки: «Оновлення безпеки (KB5034123) (26100.4747)».
  • Щомісячні попередні оновлення, не пов’язані з безпекою: «Попереднє оновлення (KB5062660) (26100.4770)».
  • Оновлення системи безпеки .NET Framework: «Оновлення системи безпеки .NET Framework (KB5056579)».
  • Оновлення .NET Framework, не пов’язані з безпекою: «Попереднє оновлення .NET Framework (KB5056579)».
  • Оновлення драйверів: «Оновлення драйверів Logitech (123.331.1.0)».
  • Оновлення компонентів ШІ: «Оновлення компонента ШІ Phi Silica (KB5064650) (1.2507.793.0)».

Нові назви будуть видні в «Центрі оновлень Windows» і його журналі. При цьому в каталозі «Центру оновлень Microsoft» і в службах «Центру оновлень Windows Server» вони залишаться без змін.

