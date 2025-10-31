Microsoft зробить оновлення для Windows 11 більш “дружніми” для користувачів

Патчі для Windows зазвичай мають довгі кодові позначення, які нічого не говорять більшості користувачів. Незабаром ситуація має змінитися на краще: Microsoft анонсувала випуск оновлень з більш зрозумілими назвами.

З назв патчів будуть видалені найменування архітектури, дата та інші «відволікаючі» деталі. Акцент при цьому буде зроблений на типі оновлення. Наприклад, 2025-10 Cumulative Update for Windows 11, version 25H2 for x64-based Systems (KB5066835) (26200.6899) перетвориться на «Оновлення системи безпеки (KB5066835) (26200.6899)». Компанія показала ще кілька прикладів «ребрендингу» в різних категоріях:

Щомісячні або позапланові оновлення безпеки: «Оновлення безпеки (KB5034123) (26100.4747)».

Щомісячні попередні оновлення, не пов’язані з безпекою: «Попереднє оновлення (KB5062660) (26100.4770)».

Оновлення системи безпеки .NET Framework: «Оновлення системи безпеки .NET Framework (KB5056579)».

Оновлення .NET Framework, не пов’язані з безпекою: «Попереднє оновлення .NET Framework (KB5056579)».

Оновлення драйверів: «Оновлення драйверів Logitech (123.331.1.0)».

Оновлення компонентів ШІ: «Оновлення компонента ШІ Phi Silica (KB5064650) (1.2507.793.0)».

Нові назви будуть видні в «Центрі оновлень Windows» і його журналі. При цьому в каталозі «Центру оновлень Microsoft» і в службах «Центру оновлень Windows Server» вони залишаться без змін.