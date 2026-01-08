В Україні з’явиться власний ШІ: реліз вже навесні, а назву оберемо в «Дії»

Центр компетенцій WINWIN AI при Мінцифри спільно з оператором «Київстар» готується до запуску бета-версії національної великої мовної моделі (LLM). Презентація українського аналога ChatGPT запланована на весну 2026 року.

Технологічна основа: Базою для українського ШІ обрано відкриту модель Gemma від Google. Проте це не просто копія: розробники адаптують її до специфіки української мови, а також культурного та історичного контексту. Це дозволить нейромережі генерувати більш точні та природні тексти українською, ніж це роблять універсальні глобальні моделі.

На чому навчають ШІ? Зараз триває етап підготовки даних. Щоб модель була «освіченою», її тренують не лише на інформації з інтернету, а й на оцифрованих архівних документах, наукових роботах та матеріалах медіа. Значна частина цих даних раніше існувала лише на папері. Для контролю якості створено спеціальний комітет, який слідкує за тим, щоб відповіді моделі були безпечними, коректними та історично правдивими.

Що відбудеться у січні? Вже цього місяця команда планує завершити створення верифікованої бази даних та покращити «токенізатор» (інструмент для обробки тексту), що пришвидшить роботу моделі. Також у січні 2026 року в застосунку «Дія» стартує публічне голосування, де кожен українець зможе обрати назву для національного ШІ.