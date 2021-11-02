Які дива може творити нова функція “Автоматизація MIUI” на ваших смартфонах?

Нова функція «Автоматизація MIUI», яка була анонсована ще торік, нарешті доступна всім смартфонам компанії. Вона дозволяє вивести взаємодію зі смартфоном на новий рівень завдяки «Розумним сценаріям», які здатні заощадити багато вашого часу.





Почнемо з процесу включення і для того, щоб все вийшло, вам потрібно завантажити та встановити оновлення програми «Безпека», а також «Activity Launcher» з Play Store.

Після встановлення заходьте в “Activity Launcher” і пишіть у пошуку AutoTaskManage -> натискаєте на єдиний рядок і опиняєтеся в новому меню.

На першій вкладці відображаються заготовлені сценарії від компанії Xiaomi, але нас з вами вони не цікавлять, оскільки пункт My tasks дозволяє зробити набагато більше. Ось кілька простих прикладів, які використовуємо ми.

Економія заряду батареї

Ви, напевно, помічали, що вночі смартфон розряджається (іноді на 10-15%), у тому числі це відбувається через фонову активність додатків, які використовують різні підключення.

Тому, витративши всього хвилину на налаштування, ми створили сценарій, при якому в 12 ночі телефон самостійно відключає мобільний інтернет, Wi-Fi, Bluetooth, NFC і включає режим читання, а о 7 ранку повертається в звичайний стан.

Тепер нам не потрібно щовечора дбати про те, щоб все відключити, адже смартфон робить все автоматично.

Для того щоб налаштувати такий самий сценарій, ви натискаєте на “+” і переходите до рядка “If” (Якщо) -> Set time -> Start time (час початку сценарію) -> End time (час завершення).

При створенні всіх сценаріїв рекомендуємо вимкнути пункт “Notifications before execution” (другий слайд)

У рядку “Repeat” вибираєте як часто потрібно повторювати цю автоматизацію (один раз, щодня, по буднях, а вибравши останній варіант “Custom” ви можете самі вказати потрібні дні).

Тепер переходьте до рядка “Then” (Тоді) і вибираєте, що смартфон повинен робити у обраний для початку сценарію час:

Bluetooth —> Turn off Bluetooth (вимкнення Bluetooth) WLAN —> Turn off WLAN (вимкнення Wi-Fi) NFC —> Turn off NFC (вимикання NFC) Mobile data -> Turn off mobile data (вимикання мобільного інтернету) Reading mode -> Turn on Reading mode (увімкнення режиму читання) Після додавання всіх потрібних налаштувань збережіть завдання натиснувши на галочку у верхньому правому кутку екрана.

Економія часу

Також ми налаштували автоматичне включення NFC при відкритті Google Pay, щоб щоразу не вмикати та не вимикати його самостійно. Створюєте нове завдання, у рядку “If” вибираєте “Open app” (відкрити додаток) -> Google Pay. Тепер у рядку “Then” додаєте включення NFC (NFC -> Turn on NFC)

Щоб при цьому включалася геолокація, додайте Location —> Turn on location services

Якщо потрібно, щоб NFC автоматично вимикався після виходу з Google Pay, сценарій має виглядати так:

Нове завдання (+) If -> Leave app -> Google Pay Then -> NFC -> Turn off NFC

Якщо з якихось причин NFC не відключається допоможе такий сценарій:

Нове завдання (+) If -> Lock Screen -> After screen is locked for 5 mins Then -> NFC -> Turn off NFC (NFC відключиться через 5 хвилин після блокування екрану)

Насправді варіантів застосування тисячі і ми впевнені, що кожен зможе знайти і створити корисні автоматизації. Ну а щоб вам було простіше, ми перевели усі основні пункти рядків «If» та «Then» і зібрали переклад у зручній таблиці.