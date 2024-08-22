Апдейт для Windows ламає роботу ПК з двома ОС

Комп’ютери з двома ОС перестали запускати Linux після оновлення, випущеного Microsoft у рамках Patch Tuesday.

Відомо, що причиною збою стала помилка в оновленні, що усуває дворічну вразливість у GRUB – завантажувачі, який використовується для запуску багатьох пристроїв на Linux. Уразливість CVE-2022-2601 давала змогу зловмисникам обходити Secure Boot, стандарт безпеки, який гарантує, що пристрої не завантажують шкідливе ПЗ або прошивку під час запуску. Уразливість було виявлено ще 2022 року, але з невідомих причин Microsoft виправила її тільки зараз.

Оновлення торкнулося пристроїв із двома операційними системами (dual-boot), на яких встановлено як Windows, так і Linux. Під час спроби завантажити Linux користувачі стикалися з повідомленням: «Verifying shim SBAT data failed: Security Policy Violation. Щось пішло серйозно не так: SBAT self-check failed: Security Policy Violation».

За словами постраждалих користувачів, помилка пов’язана з несумісністю деяких версій завантажувача Linux з новим мікрокодом EFI від Microsoft. Від патча постраждали такі популярні дистрибутиви, як Debian, Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS і Puppy Linux.

Microsoft поки не визнала публічно наявність помилки і не пояснила, чому збій не було виявлено під час тестування. Крім того, компанія поки так і не надала технічних рекомендацій для постраждалих. Microsoft запевнила, що оновлення встановить SBAT, механізм Linux для відкликання різних компонентів у шляху завантаження, але тільки на пристроях, що працюють виключно на Windows. Оновлення не повинно було зачепити системи з подвійним завантаженням, однак на практиці це виявилося не так, що викликало обурення серед користувачів.

Деякі користувачі знайшли тимчасове вирішення проблеми – відключення Secure Boot через панель EFI. Однак такий метод може бути неприйнятним для тих, хто потребує захисту Secure Boot. Інший варіант – видалити політику SBAT, впроваджену Microsoft.