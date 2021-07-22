Стало відомо, які помилки викличе MIUI 12.5 саме на вашому Xiaomi

У мережі курсує безліч чуток про прошивку MIUI 12.5 і кількості цікавих можливостей, яку вона дарує, але ось повідомлень про баги і помилки, що виникають при експлуатації телефонів під її управлінням, ще більше. Давайте розкриємо декілька «страшних таємниць» MIUI 12.5, які змусять вас задуматися про необхідність переходу на цю ОС.





Чого чекати при переході на MIUI 12.5

Чому користувачі Xiaomi-техніки так мало обізнані про складнощі, які виникнуть у них при переході на зазначену прошивку? Все просто – якщо компанія «викладе всі карти на стіл», то телефони під MIUI 12.5 просто перестануть купувати, так багато з ними труднощів. Незважаючи на всі старання розробників, вони не в змозі привести свій продукт до нормальної якості, через що маса користувачів змушені прориватися через мільйони помилки, бажаючи скористатися результатами праці китайських програмістів.

Перелік помилок, які супроводжують MIUI 12.5, настільки великий, що на виході можна отримати як трохи «глюкнутий» телефон, так і неживу «цеглину», яка не включається через нескінченні завантаження. Давайте докладніше розберемо різні версії телефонів Xiaomi, а також помилки MIUI 12.5, які виникають найчастіше.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G. На даних телефонах постійно виникають проблеми з сенсорним екраном, який то не реагує на дотики, то робить це з затримкою. Xiaomi Mi Note 10 і Pro. Ці смартфони під MIUI 12.5 відрізняються уповільненою роботою, а також дратівливо тривалими завантаженнями при активації будь-якої опції. Redmi Note 10S, 10 Pro, Xiaomi Mi 10T і його Pro-версія, POCO F3. Тут спостерігається загальна помилка – як тільки на телефон приходить повідомлення про дзвінок або месседж, то екран моментально згасає. Допомагає лише перезавантаження гаджета. Redmi Note 10S і Xiaomi Mi 10. Користувачі цих смартфонів під MIUI 12.5 повідомляють про те, що після закачування оновлення їх телефони втрачають можливість здійснювати і приймати дзвінки. Зовсім втрачають.

Розробники з Xiaomi повідомляють, що знають про проблеми і трудяться над їх усуненням. Однак виходить поки у них з рук геть погано.