iPhone накачають рекламою: вона з’явиться у додатках Apple

Відомий аналітик з Bloomberg Марк Гурман поділився інформацією про не зовсім приємні нововведення в iOS 16. Йдеться про вбудовану рекламу в стандартних додатках iPhone. Рекламу отримають одразу сім програм.



Причина такого рішення – виторг. Будь-який бажаючий зможе заплатити Apple , щоб компанія додала потрібний продукт на визначні місця додатків. Так, реклама з’явиться у додатках “Карти”, “Акції”, “Книги”, Apple TV, “Підкасти”, App Store та “Новини”.

“Карти” – власники ресторанів, кафе, музеїв та інших закладів зможуть віддавати гроші за те, щоб користувачам у додатку висвічувався пункт “рекомендовані місця”;

– власники ресторанів, кафе, музеїв та інших закладів зможуть віддавати гроші за те, щоб користувачам у додатку висвічувався пункт “рекомендовані місця”; «Книги» — письменникам дозволять платити гроші за те, щоб їхні твори найчастіше потраполяли у рекомендації читачам;

— письменникам дозволять платити гроші за те, щоб їхні твори найчастіше потраполяли у рекомендації читачам; Подкасти – автори зможуть на платній основі просувати свої канали з подкастами, щоб їх проекти публікувалися на головних екранах програми;

– автори зможуть на платній основі просувати свої канали з подкастами, щоб їх проекти публікувалися на головних екранах програми; App Store – розробники зможуть платити Apple, щоб вона викладала «проплачені» програми на вкладках «Сьогодні» та в меню рекомендацій. З недавнього часу реклама вже з’являється у магазині додатків;

– розробники зможуть платити Apple, щоб вона викладала «проплачені» програми на вкладках «Сьогодні» та в меню рекомендацій. З недавнього часу реклама вже з’являється у магазині додатків; Apple TV — «яблучна» компанія використовуватиме вашу історію переглядів та іншу інформацію, щоб рекомендувати фільми та серіали за перевагами;

— «яблучна» компанія використовуватиме вашу історію переглядів та іншу інформацію, щоб рекомендувати фільми та серіали за перевагами; «Новини» – журналісти зможуть просувати свої газети та публікації у додатку на платній основі;

– журналісти зможуть просувати свої газети та публікації у додатку на платній основі; “Акції” – точної інформації про роботу реклами в “Акціях” немає.

Невідомо, чи зможуть користувачі відключати рекламу в налаштуваннях iPhone. Зазначається, що рекомендації не будуть нав’язливими та не заважатимуть використовувати програми. Марк Гурман уточнив, що поки що Apple тільки тестує впровадження реклами в iPhone. Коли вона повноцінно з’явиться в усіх, залишається загадкою.

Навіть у цій сфері Apple не стала новатором. Xiaomi та Samsung вже давно практикує вбудовану рекламу у своїх операційних системах для смартфонів. Тепер корпорація з Купертіно вирішила ще заробити навіть не дивлячись на те, що iPhone і інші девайси компанії коштують недешево.