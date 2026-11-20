Україна отримає нову партію західних винищувачів та високоточного авіаційного озброєння. Франція планує передати ще два бойові літаки Mirage 2000-5F, а Бельгія — десять винищувачів F-16. Постачання заплановані до кінця 2026 року. Про це повідомило Міністерство оборони України за підсумками 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбулося 17 листопада в Брюсселі.

Окрім літаків, французький пакет допомоги передбачає постачання високоточних авіабомб AASM Hammer 250, боєприпасів для бортових гармат Mirage та додаткового авіаційного обладнання. Закупівлю авіабомб профінансують Норвегія та Німеччина, а інші авіаційні постачання — зокрема коштом кредитних ресурсів Європейського Союзу.

Що відомо про винищувачі Mirage 2000-5F

Dassault Mirage 2000 — французький винищувач четвертого покоління, прийнятий на озброєння у 1984 році. Модифікація Mirage 2000-5F отримала модернізовану авіоніку, потужніший радар і вдосконалені системи управління озброєнням.

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Літак здатний розвивати швидкість понад 2300 км/год на великій висоті, а його практична стеля становить приблизно 17 кілометрів. Озброєння включає дві 30-мм гармати, керовані ракети та авіаційні бомби.

Перші французькі Mirage 2000 надійшли до України у лютому 2025 року. Перед передачею літаки адаптували для застосування озброєння класу «повітря-земля». Українські військові використовують їх як для ударів по наземних цілях, так і для протидії російським повітряним атакам.

Точна кількість уже переданих Україні Mirage 2000 офіційно не розкривається. Тому два додаткові винищувачі стануть важливим, хоча й порівняно невеликим підсиленням української авіації.

Чим особливі французькі авіабомби AASM Hammer

AASM Hammer — сімейство високоточних керованих авіабомб, розроблених французькою компанією Safran. Система складається зі звичайної авіаційної бомби, переднього модуля наведення та хвостового комплекту з ракетним прискорювачем, який збільшує дальність ураження.

Залежно від модифікації використовуються інерціальна та супутникова навігація, інфрачервоне або лазерне наведення. Максимальна дальність застосування базових версій за сприятливих умов перевищує 70 кілометрів.

Сімейство Hammer підтримує бомби масою від 125 до 1000 кілограмів. Україні планують поставити варіант Hammer 250, створений на основі боєприпасу класу 250 кг.

Бомба ЗРК HAMMER

Важливою перевагою цієї зброї є можливість використання не лише західними винищувачами, а й адаптованими літаками радянського виробництва. Українські Повітряні сили вже застосовують Hammer із МіГ-29, Су-25 та Су-27 для високоточних ударів по російських позиціях.

Крім авіації та боєприпасів, Франція також передасть Україні радіолокаційну станцію Thales Ground Fire 300, призначену для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема балістичних ракет.