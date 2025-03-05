Суд зобов’язав Розетку виплатити компенсацію за “хвилювання” клієнта: відома сума

Лебединський районний суд Сумської області задовольнив позов українки проти ТОВ “Розетка.УА” (ROZETKA). Жінка придбала робот-пилосос, який згодом вийшов з ладу, а компанія відмовилася безкоштовно відремонтувати техніку за гарантією. В результаті, через суд, вона отримала компенсацію не лише вартості ремонту, але й за “емоційні хвилювання”.

Згідно з рішенням у справі № 950/1313/24, позивачка придбала робот-пилосос за 9999 грн, який незабаром зламався. Вона звернулася до “Розетки” для гарантійного обслуговування. Компанія передала пилосос до Сервісного Центру Smart Group, де діагностика виявила механічне пошкодження, що стало причиною відмови в гарантійному ремонті.

Жінці запропонували заплатити близько 5 тис. грн за ремонт, але вона звернулася до інших майстрів, які полагодили техніку за 2 тис. грн. Вони ж встановили, що проблема виникла через модуль турбіни, а не через механічне пошкодження, що, на думку позивачки, є гарантійним випадком.

В суді жінка вимагала компенсувати 2 тис. грн за ремонт, 10 тис. грн за послуги адвоката та 4 тис. грн за моральну шкоду. Суд задовольнив її вимоги, стягнувши з “Розетки” 2130 грн за ремонт, 4000 грн за моральну шкоду та 10035 грн за послуги адвоката.

В рішенні суду зазначено, що “неправомірні, на думку позивачки, дії відповідача викликали у неї істотні емоційні страждання та переживання, які спричинили зміну звичного ритму її життя, хвилювання, порушення сну та втрату додаткового часу на вирішення питань, пов`язаних зі зверненням до відповідача та самостійним усуненням недоліків”.