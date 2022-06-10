В Україні знову подорожчають смартфони та побутова техніка

Розв’язана росією війна спричинила різкий стрибок цін на техніку в Україні. Подорожчало геть усе – від холодильників до смартфонів. І хоч тенденція до росту вартості електроніки проявилася ще до 24 лютого, через глобальний дефіцит мікросхем, бойові дії значно ускладнили ситуацію. В результаті до кінця березня вартість техніки у найбільших вітчизняних ритейлерів злетіла аж на 40%.





Як зазначила Марина Бучко, аналітик компанії Pro-Consulting, ціни на смартфони в Україні з початку війни збільшилися принаймні на 10%. При цьому найбільш популярні бюджетні пристрої, як то продукція бренду Xiaomi, підскочили в ціні аж на 30-40%., а мобільні телефони преміум-сегменту, зокрема смартфоны Apple, – приблизно на 20%.

Ноутбуки також суттєво додали в ціні – щонайменше плюс 10% до лютневої вартості. Натомість побутова техніка здорожчала не так сильно: цінники на пральні машинки, мультиварки, кондиціонери та інші хатні прилади збільшилися в середньому на 4%.

До такого вражаючого цінового стрибка призвело чимало факторів. Зокрема значно ускладнилася логістика, виріс готівковий курс долара, а багато запасів вітчизняних ритейлерів були знищені ворогом просто на складах. Проте у квітні, завдяки фіксації курсу та податковим пільгам для імпортерів, українським продавцям техніки вдалося налагодити поставки. Та й ціни потроху почали знижуватися, віддаляючись від березневого піку.

Та попри все експерти ринку стверджують – це ще не кінець. Розслаблятися українцям зарано, адже в уряді вже планують відновити обов’язкову сплату ПДВ та мито на ввезення імпорту. 30 травня в Раді зареєстрували законпроект №7418, який пропонує повернути податки на довоєнний рівень.

Окрім того Національний банк невдовзі може підняти фіксований курс, за яким ритейлери електроніки як представники критичного імпорту закуповують товар у постачальників. Тож ціни на найбільш популярні товари, зокрема побутову техніку, смартфони та ноутбуки з бюджетної полиці незабаром знову підуть вгору.