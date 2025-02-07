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Kingdom Come: Deliverance 2 протестували на GeForce RTX 5090
Автор YouTube-каналу zWORMz Gaming протестував топову відеокарту GeForce RTX 5090 у свіжій рольовій грі Kingdom Come: Deliverance 2. Результати вражають!
Результати тестування
- 4K, експериментальні налаштування: 80 кадрів за секунду.
- 4K, експериментальні налаштування, DLSS Quality: 140 кадрів за секунду.
- 4K, експериментальні налаштування, DLSS Performance: 150 кадрів за секунду.
- 8K, Ultra-налаштування: 30 кадрів за секунду.
- 8K, Ultra-налаштування, DLSS Performance: 85 кадрів за секунду.
- 16K, низькі налаштування: 3 кадри на секунду.
- 16K, низькі налаштування, DLSS Performance: 38 кадрів за секунду.
Висновок
Як бачимо, завдяки апскейлеру DLSS, навіть у 8K можна отримати комфортний ігровий процес. А для найвибагливіших геймерів, які хочуть побачити максимум деталей, GeForce RTX 5090 дозволить запустити гру навіть у 16K!
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