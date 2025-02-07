Kingdom Come: Deliverance 2 протестували на GeForce RTX 5090

Автор YouTube-каналу zWORMz Gaming протестував топову відеокарту GeForce RTX 5090 у свіжій рольовій грі Kingdom Come: Deliverance 2. Результати вражають!

Результати тестування

4K, експериментальні налаштування: 80 кадрів за секунду.

80 кадрів за секунду. 4K, експериментальні налаштування, DLSS Quality: 140 кадрів за секунду.

140 кадрів за секунду. 4K, експериментальні налаштування, DLSS Performance: 150 кадрів за секунду.

150 кадрів за секунду. 8K, Ultra-налаштування: 30 кадрів за секунду.

30 кадрів за секунду. 8K, Ultra-налаштування, DLSS Performance: 85 кадрів за секунду.

85 кадрів за секунду. 16K, низькі налаштування: 3 кадри на секунду.

3 кадри на секунду. 16K, низькі налаштування, DLSS Performance: 38 кадрів за секунду.

Висновок

Як бачимо, завдяки апскейлеру DLSS, навіть у 8K можна отримати комфортний ігровий процес. А для найвибагливіших геймерів, які хочуть побачити максимум деталей, GeForce RTX 5090 дозволить запустити гру навіть у 16K!