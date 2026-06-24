Прем’єру Lords of the Fallen II відклали до 2027 року

Цього осіннього сезону (особливо у вересні-жовтні, перед очікуваним виходом Grand Theft Auto VI) заплановано реліз такої кількості відеоігор, що геймери вже не знають, де знайти на них час. Проте компанія CI Games дещо розвантажила цей графік, несподівано перенісши свій багатообіцяючий проєкт на кілька місяців уперед.

Причини затримки та нова дата

Розробники офіційно оголосили про перенесення дати виходу Lords of the Fallen II. Спочатку нову екшен-RPG у стилі Dark Souls та Elden Ring планували випустити до кінця 2026 року. Однак днями автори прийняли рішення змістити реліз на перший квартал 2027 року (у проміжок із січня по березень).

Глава студії Марек Тимінські пояснив цю затримку бажанням команди згладити всі гострі кути та зробити геймплей значно зручнішим і якіснішим:

«Під час розробки ми тісно співпрацюємо з командою зворотного зв’язку щодо геймплею — спеціальним відділом, до якого входять ветерани жанру. Їхні цінні зауваження в поєднанні з нашим баченням допомогли визначити можливості для подальшого покращення гри».

Судячи із заяви очільника компанії, початково «соулслайк» дійсно збиралися випустити ближче до зимових свят. Проте кінець 2026 року виявився занадто перевантаженим із погляду гучних релізів. У підсумку CI Games ухвалила стратегічне рішення вийти з цієї жорсткої гонки за увагу гравців.

Lords of the Fallen II, яка є вже третьою за рахунком грою у відомій серії, вийде на PC, PlayStation 5 та Xbox Series. Нагадаємо, що прем’єра оригінальної Lords of the Fallen відбулася у 2014 році, а її масштабний перезапуск під тією ж назвою побачив світ у 2023-му.