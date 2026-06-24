Премьера игры Lords of the Fallen II перенесена на 2027 год

В этом осеннем сезоне (особенно в сентябре-октябре, перед ожидаемым выходом Grand Theft Auto VI) запланирован релиз такого количества видеоигр, что геймеры уже не знают, где найти на них время. Однако компания CI Games несколько разгрузила этот график, неожиданно перенеся свой многообещающий проект на несколько месяцев вперёд.

Причины задержки и новая дата

Разработчики официально объявили о переносе даты выхода Lords of the Fallen II. Изначально новую экшен-RPG в стиле Dark Souls и Elden Ring планировали выпустить до конца 2026 года. Однако на днях авторы приняли решение перенести релиз на первый квартал 2027 года (в период с января по март).

Глава студии Марек Тимински объяснил эту задержку стремлением команды сгладить все острые углы и сделать геймплей значительно удобнее и качественнее:

«В ходе разработки мы тесно сотрудничаем с командой по обратной связи по геймплею — специальным отделом, в состав которого входят ветераны жанра. Их ценные замечания в сочетании с нашим видением помогли определить возможности для дальнейшего улучшения игры».

Судя по заявлению главы компании, изначально «соулслайк» действительно планировали выпустить ближе к зимним праздникам. Однако конец 2026 года оказался слишком перегруженным с точки зрения громких релизов. В итоге CI Games приняла стратегическое решение выйти из этой жесткой гонки за внимание игроков.

Lords of the Fallen II, которая станет уже третьей по счету игрой в известной серии, выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Напомним, что премьера оригинальной Lords of the Fallen состоялась в 2014 году, а её масштабный перезапуск под тем же названием вышел в 2023 году.