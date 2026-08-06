RTX 4070 против RTX 5070 в 4K: стоит ли тратиться на замену

Классический вопрос владельцев видеокарт «менять или пока подождать» на этот раз обрёл конкретные цифры. Энтузиаст сравнил GeForce RTX 4070 с её преемницей RTX 5070 в одиннадцати современных играх в разрешении 4K — на тестовой платформе с Ryzen 7 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти, чтобы производительность точно не ограничивалась процессором.

Результат оказался ожидаемым: RTX 5070 в среднем быстрее примерно на 20%. Разброс зависит от игры — от скромных +12% в Mafia: The Old Country до +29% в Assassin’s Creed Black Flag Resynced. В популярных ресурсоемких играх разница такова: Cyberpunk 2077 — 38 кадров против 33, Ghost of Tsushima — 44 против 38, God of War: Ragnarök — 73 против 59, Red Dead Redemption 2 — 78 против 65.

Игра RTX 4070 RTX 5070 Forza Horizon 6 58 кадров в секунду 71 кадров в секунду Horizon: Forbidden West 49 кадров в секунду 58 кадров в секунду AC Black Flag (пересинхронизированная версия) 38 кадров в секунду 49 кадров в секунду Ghost of Tsushima 38 кадров в секунду 44 кадров в секунду Cyberpunk 2077 33 кадров в секунду 38 кадров в секунду Resident Evil: Requiem 53 кадров в секунду 64 кадров в секунду Dying Light: Зверь 33 кадров в секунду 42 кадров в секунду Silent Hill f 43 кадров в секунду 52 кадров в секунду God of War: Ragnarök 59 кадров в секунду 73 кадров в секунду Red Dead Redemption 2 65 кадров в секунду 78 кадров в секунду Mafia: Старая Родина 34 кадров в секунду 38 кадров в секунду

И вот главный нюанс: в половине игр обе видеокарты не дотягивают до комфортных 60 кадров в нативном 4K. То есть 20% прироста часто превращают «неиграбельно» в «по-прежнему неиграбельно» — из 33 кадров в Cyberpunk 2077 становится 38, и это ничего не меняет. Реальную разницу в таких сценариях даёт не «сырое» железо, а программные технологии: RTX 5070 поддерживает мультикадровую генерацию MFG, которой лишено поколение RTX 40, и именно она способна превратить эти 38 кадров в сотню с лишним.

Поэтому вывод теста честный: ради одной только производительности менять RTX 4070 на 5070 не имеет смысла — двадцать процентов — это не тот прирост, за который стоит платить полную цену новой карты. Апгрейд оправдан разве что для тех, кому важна именно частота смены кадров, или для тех, кто сможет продать старую карту по хорошей цене. Остальным разумнее либо остаться на 4070 и дождаться следующего поколения, либо, если бюджет позволяет, сразу смотреть на ступеньку выше.

Напомним, ранее мы писали о другом показательном тесте: SteamOS сравнили с Windows 11 в играх на бюджетной Radeon RX 590 — и разница между системами оказалась практически незаметной.