Huawei подтвердила дату: 5 августа будут представлены Watch GT 7 и ноутбук со складным экраном

Huawei положила конец слухам: грандиозная презентация компании состоится уже 5 августа в Китае. Главными героями мероприятия станут смарт-часы Watch GT 7 и GT 7 Pro — продолжение самой продаваемой линейки носимых устройств бренда, — а компанию им составят два ноутбука, в том числе модель со складным экраном.

Что известно о Watch GT 7

Официально Huawei подтвердила лишь размеры: GT 7 Pro выйдет в корпусе 47 мм, а стандартная модель GT 7 — в версиях 41 и 46 мм. Остальное — из утечек: судя по промо-изображениям, дизайн серии существенно не изменится, а палитра расширится более чем на десять цветов корпусов и ремешков.

Ориентиром для ожиданий служит прошлогодний GT 6 Pro: AMOLED-экран с яркостью до 3000 нит, до 24 дней автономной работы, GPS, NFC и расширенные датчики здоровья, включая ЭКГ. Именно автономность традиционно является главным козырем серии GT по сравнению с Apple Watch и Galaxy Watch, которые работают от зарядки до зарядки один-два дня. Вопрос, поднимет ли седьмое поколение планку ещё выше, остаётся главной интригой презентации.

Ноутбук, складывающийся пополам

Не менее интересна «вторая линия» мероприятия: наряду с часами Huawei представит ультрабук MateBook Pro S и MateBook Fold Ultimate Design — ноутбук со складным дисплеем, в котором гибкая панель заменяет и экран, и клавиатуру. Huawei — один из немногих производителей, которые последовательно развивают этот форм-фактор, несмотря на его нишевый характер и высокую цену предыдущих моделей.

Цены и даты начала глобальных продаж компания объявит непосредственно на мероприятии. Традиционно для Huawei новые часы поступают в Европу через несколько недель после премьеры в Китае, поэтому в продаже за пределами КНР новинки стоит ожидать ближе к осени. Польские коллеги из Tabletowo уже прогнозируют серии GT 7 гарантированный успех в Европе — предыдущие поколения стабильно лидировали по продажам носимых устройств в регионе, и причин для изменения тренда пока не видно.

Напомним, что конкуренты тем временем готовят ответ: ранее мы писали, что Apple Watch Series 12 и Ultra 4 ожидаются осенью с первым за несколько лет серьёзным обновлением процессора — но без изменений в дизайне.