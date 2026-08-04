Россия спустила на воду шестую атомную подводную лодку — носитель «Калибров» и «Цирконов»

Россия вывела из ангара верфи «Севмаш» в Северо-Двинске очередную атомную подводную лодку — «Ульяновск» проекта 885М («Ясень-М») водоизмещением 13 800 тонн. Это шестая подводная лодка серии, на которой завершено строительство корпуса; после швартовых, ходовых и государственных испытаний лодку планируют передать Северному флоту в декабре 2027 года.

Чем вооружен

«Ясени-М» — многоцелевые атомные подводные лодки, главная ударная сила которых — вертикальные пусковые установки для крылатых ракет семейства «Калибр» и сверхзвуковых П-800 «Оникс», дополненные тяжёлыми торпедными аппаратами. Этот класс также связывают с программой гиперзвуковой ракеты «Циркон», хотя фактическую конфигурацию вооружения конкретных подводных лодок Россия не раскрывает.

Для украинского читателя «Калибр» — название, не требующее пояснений: именно ракетами этого семейства Россия годами обстреливает украинские города. «Ульяновск» будет нести службу на Северном флоте, поэтому непосредственно к ударам по Украине он не будет привлекаться, — но каждый новый носитель расширяет общий ракетный арсенал РФ и освобождает другие платформы.

Головная боль для НАТО

На Западе «Ясени-М» традиционно считаются самыми опасными кораблями российского флота: малошумные, с обновленными гидроакустическими и боевыми системами, они созданы для охоты на авианосные группы и нанесения ударов по береговым целям из Атлантики. Командующий ВМФ РФ адмирал Моисеев назвал спуск «свидетельством системной работы по обновлению флота» — и в данном случае пропагандистская риторика частично совпадает с оценками западных аналитиков, которые отмечают: несмотря на войну и санкции, подводное кораблестроение остается едва ли не единственным сегментом, где Россия держит темп.

В строю уже находятся пять кораблей этой серии — головной «Северодвинск» и четыре «Ясени-М»: «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». Ещё несколько корпусов находятся на разных стадиях строительства.

Впрочем, к заявленным срокам следует относиться с осторожностью: российское судостроение систематически срывает графики, а санкционные ограничения на поставку компонентов лишь усугубляют задержки — предыдущие катера этой серии передавались флоту с многолетним опозданием по сравнению с первоначальными планами. Декабрь 2027 года, следовательно, является скорее ориентировочной датой, чем гарантированной.

Напомним, что морская гонка вооружений разворачивается с обеих сторон: ранее мы писали, что немецкая компания Rheinmetall представила проект фрегата GMF 140 с 64 ракетными шахтами — заявку производителя Leopard на выход в сферу крупного кораблестроения.