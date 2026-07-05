В Украине резко вырос спрос на кондиционеры: будет ли дефицит и что будет с ценами

Необычная жара в конце июня и начале июля резко повысила спрос на климатическую технику в Украине. Чаще всего украинцы покупают кондиционеры, вентиляторы и мобильные охладители воздуха.

По данным крупных ритейлеров, продажи кондиционеров выросли в разы. В Rozetka сообщили, что только за последнюю неделю спрос на кондиционеры подскочил на 365%. Чаще всего покупатели выбирают модели брендов Cooper&Hunter, Hyundai, Bosch и TCL.

Дефицита пока не прогнозируют

Несмотря на резкий скачок спроса, масштабного дефицита кондиционеров пока не ожидается. В Rozetka заявили, что заранее подготовились к сезону, поэтому запасов техники достаточно.

В «Фокстроте» также не видят проблем с поставками. Там отмечают, что производители своевременно осуществили сезонные поставки, а отдельные категории техники сейчас продаются особенно активно. В частности, продажи мобильных кондиционеров выросли на 60%, а вентиляторов — на 40%.

Наибольший рост спроса в сети отмечается в западных областях Украины: во Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Луцке, Тернополе, Черновцах и Ужгороде.

В «Эпицентре» также сообщили о резком росте продаж. Там спрос на вентиляторы и мобильные кондиционеры вырос более чем на 70 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в некоторых магазинах отдельные модели могут временно исчезать из-за высокого спроса.

Что будет с ценами

Ритейлеры пока не планируют резко повышать цены из-за жары. В «Фокстроте» отметили, что средняя стоимость кондиционера сейчас составляет около 19 000 грн. Это примерно на 5% больше, чем в прошлом году, но подорожание связывают преимущественно с валютным курсом, а не с летним ажиотажем.

Покупателям рекомендуют не ориентироваться исключительно на цену. Перед выбором кондиционера следует учитывать площадь комнаты, энергоэффективность, уровень шума, тип компрессора и наличие дополнительных функций.

Если кондиционер планируется использовать не только для охлаждения, но и для обогрева зимой, лучше обратить внимание на инверторные модели. Они работают более экономично и лучше поддерживают стабильную температуру.

Также растет интерес к мобильным кондиционерам. Они не требуют сложного монтажа, но, как правило, менее эффективны, чем классические сплит-системы. Такой вариант может подойти для съемного жилья или в ситуациях, когда установить стационарный кондиционер невозможно.

Кроме того, ритейлеры рекомендуют покупать только официально импортированную и сертифицированную технику. Это особенно важно в условиях перепадов напряжения и нестабильного электроснабжения.