Робоавто с подключением к космосу: зачем Cybercab нужна антенна Starlink, если он и без неё ездит самостоятельно

Tesla опубликовала фото золотистого прототипа робота-такси Cybercab с низкопрофильной антенной Starlink, встроенной прямо в крышу, — это воплощение схемы, которую компания демонстрировала ещё месяц назад. Подпись под фото была лаконичной: «Первый Cybercab с интеграцией @Starlink», без каких-либо технических деталей или сроков.

И в этом заключается главная интрига истории. Cybercab управляется автономно благодаря бортовому компьютеру AI4 и, в принципе, не нуждается в спутниковой связи для самого вождения. Официально Starlink позиционируется как способ отслеживания роботакси в отдаленных зонах вне зоны покрытия сотовой связи — вот только нынешний сервис Tesla Robotaxi курсирует исключительно по густонаселенным городам с надежным 4G/5G: Остином, Хьюстоном, Далласом и Майами. То есть именно там, где никаких «отдаленных зон без связи» просто нет.

Поэтому неудивительно, что часть наблюдателей, в частности издание Electrek, рассматривает эту интеграцию скорее как финансовый ход в интересах SpaceX — особенно на фоне разговоров о возможном слиянии Tesla и SpaceX, — чем как техническую необходимость для самих роботакси. Практическая польза для пассажиров, впрочем, тоже может быть реальной: спутниковый канал открывает путь для стабильной трансляции видео в 4K прямо во время поездки, независимо от качества местного сотового покрытия.

Производство Cybercab уже запущено на заводе Giga Texas: к июлю на складах было замечено более сотни готовых автомобилей. А сам Илон Маск заявлял, что спутниковую связь в конечном итоге получат все будущие автомобили Tesla — не только роботакси. Конкретных сроков массового внедрения компания, как всегда в случае со своими амбициозными обещаниями, пока не называет.

Напомним, что интеграция различных сервисов Маска в единую экосистему — это тренд, выходящий далеко за пределы автомобильной отрасли: ранее мы писали о запуске X Money, финансового сервиса социальной сети X с дебетовой картой и депозитами под 6% годовых.