Авто

Небольшое нарушение, крупный штраф: водитель дорого заплатил за +1 км/ч

Автор:
Andrew Orobets
Полиция

В Швейцарии водителя оштрафовали за превышение скорости всего на 1 км/ч. Изначально речь шла о стандартном штрафе в размере 40 швейцарских франков, но из-за отказа назвать имя человека, находившегося за рулем, дело дошло до суда. В итоге сумма выросла до 2600 франков — это примерно 144 тыс. грн по актуальному курсу НБУ.

История началась с незначительного нарушения. Камера зафиксировала автомобиль, который превысил допустимую скорость всего на 1 км/ч. Для Швейцарии это формально уже является основанием для штрафа, ведь в стране очень строго контролируют соблюдение скоростного режима.

Почему штраф оказался таким большим

Обычный штраф за превышение скорости на 1–5 км/ч в Швейцарии может составить 40 франков. Однако в данном случае владелец транспортного средства отказался сообщить, кто именно управлял им в момент нарушения.

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Именно это и стало главной причиной резкого увеличения суммы. После отказа назвать имя водителя дело было передано в суд. В результате к первоначальному штрафу добавились судебные издержки, административные сборы и штраф за невыполнение обязанности сотрудничать с органами.

В итоге суд не установил личность конкретного водителя, поэтому ответственность возложили на владельца транспортного средства. Общая сумма составила 2600 швейцарских франков.

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