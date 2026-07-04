Невелике порушення, великий штраф: водій дорого заплатив за +1 км/год

У Швейцарії водія оштрафували за перевищення швидкості лише на 1 км/год. Спочатку йшлося про стандартний штраф у 40 швейцарських франків, але через відмову назвати того, хто саме був за кермом, справа дійшла до суду. У підсумку сума зросла до 2600 франків — це приблизно 144 тис. грн за актуальним курсом НБУ.

Історія почалася з незначного порушення. Камера зафіксувала транспортний засіб, який їхав швидше дозволеного всього на 1 км/год. Для Швейцарії це формально вже підстава для штрафу, адже в країні дуже суворо контролюють дотримання швидкісного режиму.

Чому штраф став таким великим

Звичайний штраф за перевищення швидкості на 1–5 км/год у Швейцарії може становити 40 франків. Однак у цьому випадку власник транспортного засобу не захотів повідомити, хто саме керував ним у момент порушення.

Саме це й стало головною причиною різкого зростання суми. Після відмови назвати водія справу передали до суду. У результаті до початкового штрафу додалися судові витрати, адміністративні платежі та санкція за невиконання обов’язку співпрацювати з органами.

Суд зрештою не встановив конкретного водія, тому відповідальність поклали на власника транспортного засобу. Загальна сума склала 2600 швейцарських франків.