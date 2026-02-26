Chery йде проти трендів: компанія продовжить розвивати бензинові та дизельні двигуни

Головний інженер Chery International Пітер Маткін розкрив поточні пріоритети компанії, які йдуть усупереч глобальним трендам. Керівництво вирішило не відмовлятися від розробки бензинових та дизельних автомобілів на користь повальної електрифікації. За словами фахівця, це ризикована стратегія, але наразі вона приносить бренду успіх.

Компанія пішла іншим шляхом і зосередилася на створенні традиційних двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) з акцентом на максимальне підвищення теплового коефіцієнта корисної дії (ККД). Наразі інженери Chery працюють над двигуном Аткинсона, термічний ККД якого становить 45%. Маткін називає цей показник найкращим у своєму класі.

Для порівняння, зараз найефективнішим серійним ДВЗ вважається мотор Geely (BHE15-BFN) з тепловою ефективністю 47,26%, проте він створений спеціально для роботи в гібридній системі. Довгострокова ж мета Chery — досягти фантастичного показника у 55%. На цьому етапі розвитку технологій знизити витрату пального навіть на кілька відсотків стало надзвичайно складно, тому компанія активно проводить глибокі хімічні дослідження паливних сумішей.

Окрім бензинових моторів, Chery почала активно працювати з дизельними силовими установками. Поки що в рамках експерименту компанія закуповує такі двигуни у концерну Dongfeng і встановлює їх на свої пікапи Chery Himla та Rely R08.

Однак справжньою інновацією має стати новий глобальний пікап Rely P3X (внутрішній індекс KP31), який вийде на ринок уже цього року. Він стане першою у світі вантажівкою, оснащеною паралельною гібридною системою на базі дизельного мотора. У ній поєднуватимуться 2,5-літровий турбодизель та електромотор. Чи розробила Chery цей агрегат самостійно, чи знову звернулася до партнерів — поки невідомо.