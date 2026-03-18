OnePlus розкрила дату презентації компактного флагмана 15T із батареєю на 7500 мАг

Компанія OnePlus офіційно оголосила дату релізу свого нового смартфона — OnePlus 15T. Новинка обіцяє стати справжнім хітом серед компактних флагманів, поєднуючи відносно невеликий екран із надзвичайною автономністю.

Коли чекати на новинку

Презентація пристрою в Китаї відбудеться 24 березня о 13:00 за київським часом. Як очікується, на глобальному ринку цей смартфон може вийти під іншою назвою — OnePlus 15s. Судячи з офіційних тизерів, апарат надійде у продаж у трьох кольорах: білому, шоколадному та зеленому.

Ключові характеристики OnePlus 15T

Попри компактні розміри, виробник не пішов на компроміси щодо технічного оснащення. Компанія вже підтвердила такі специфікації: