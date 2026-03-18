OnePlus розкрила дату презентації компактного флагмана 15T із батареєю на 7500 мАг

Компанія OnePlus офіційно оголосила дату релізу свого нового смартфона — OnePlus 15T. Новинка обіцяє стати справжнім хітом серед компактних флагманів, поєднуючи відносно невеликий екран із надзвичайною автономністю.
Коли чекати на новинку
Презентація пристрою в Китаї відбудеться 24 березня о 13:00 за київським часом. Як очікується, на глобальному ринку цей смартфон може вийти під іншою назвою — OnePlus 15s. Судячи з офіційних тизерів, апарат надійде у продаж у трьох кольорах: білому, шоколадному та зеленому.
Ключові характеристики OnePlus 15T
Попри компактні розміри, виробник не пішов на компроміси щодо технічного оснащення. Компанія вже підтвердила такі специфікації:
- Дисплей: 6,32-дюймовий екран із надтонкими рамками (лише 1,1 мм) та рекордною частотою оновлення 165 Гц.
- Продуктивність: За швидкість та плавність роботи відповідатиме найновіший флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm.
- Автономність: У корпус вагою всього 194 грами інженери змогли вмістити гігантський акумулятор на 7500 мАг.
- Зарядка: Підтримується швидке дротове заряджання потужністю 100 Вт та бездротове на 50 Вт.
- Камера: Смартфон отримає перископічний модуль із 3,5-кратним оптичним наближенням.