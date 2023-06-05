Годинник від Google розпадається на частини через пару місяців експлуатації

З дуже неприємною проблемою зіткнулися власники Pixel Watch. Після кількох місяців експлуатації смарт-годинник від Google буквально розвалюється в руках. І випадок далеко не поодинокий, про що наочно свідчить безліч фотографій і з обговоренням, що з’явилися на Reddit в останні дні.

Слабким місцем виявилася задня кришка годинника – вона просто відвалюється від корпусу, в більшості випадків, коли гаджет виймають із зарядного пристрою. Швидше за все, проблема полягає в неякісному клеї, який деградував від вологості або нагрівання пристрою під час носіння/заряджання.

Google не стала заперечувати наявність браку, і Pixel Watch, що розвалилися, готові замінити за гарантією. Однак насправді безкоштовну заміну надають не скрізь, сервісні центри в низці країн заряджають за ремонт чималий цінник наполовину від вартості гаджета.

Нагадаємо, що Google вже піддавалася критиці за якість складання свого першого розумного годинника. На думку експертів, внутрішнє компонування гаджета реалізовано максимально халтурно. Ви можете побачити, як влаштовані Pixel Watch та Apple Watch, на картинках нижче.