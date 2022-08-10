Компанія Apple знову змушує користувачів купувати аксесуари

Всім відомо, що компанія Apple останніми роками дбає про екологію. Але ноги такої турботи явно ростуть із фінансових звітів. Як відомо, компанія отримує величезний прибуток, продаючи фірмові аксесуари своїм смартфонам. Це навушники, дроти, чохли, серветки, а тепер і зарядні пристрої. Компанія відразу ж прибрала зарядку з комплекту постачання, як тільки порахувала, скільки можна заробити на її продажу.





Китайські видання WhyLab та DTCHAT повідомляють про те, що восени на нас чекають нові сюрпризи. Йдеться про те, що виробник змінить універсальний роз’єм Smart Connector для кріплення клавіатур у майбутніх iPad Pro 2022 і новіше. Якщо вірити джерелам, Smart Connector матиме контактний майданчик, а це означає, що старі клавіатури стануть марними. Загалом схожим чином можна пояснити небажання відмовлятися від Lightning при тому, що iPad давно переведені на USB-C.