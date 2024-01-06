Вийшов Redmi Note 13 Pro+: топ за свої гроші

Redmi Note 13 Pro+ базується на чипсеті Dimensity 7200-Ultra. Об’єм оперативної пам’яті дорівнює 8 або 12 ГБ. Ємність накопичувача становить 256 або 512 ГБ. Автономність забезпечує акумулятор на 5000 мА*год. Є підтримка швидкої 120-ватної дротової зарядки.

У смартфона 6,67-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів і кадровою частотою 120 Гц. Пікова яскравість дорівнює 1800 ніт. Захищає екран скло Gorilla Glass Victus. Тильна камера потрійна, з датчиками на 200, 8 і 2 Мп. Селфі-камера на 16 Мп.

Є захист від води і пилу IP68. Працює девайс під управлінням операційної системи Android 14 з фірмовою оболонкою MIUI 14. Ціни – від 385 до 430 доларів.