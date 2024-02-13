Новий смарт-годинник Xiaomi Watch 2 виставили на продаж у Європі до анонсу

Відразу кілька магазинів у Європі почали продавати Xiaomi Watch 2 до офіційного анонсу. По суті, це бюджетна версія Xiaomi Watch 2 Pro, але на сайті самої компанії вони ще навіть не значаться.

Xiaomi Watch 2 отримали такий самий AMOLED-дисплей із діагоналлю 1,43 дюйма і роздільною здатністю 466 x 466 пікселів, проте корпус діаметром 46 мм виготовлений з алюмінію, а не з нержавіючої сталі, як у Pro. Годинник доступний у чорному та сріблястому кольорах з відповідним ремінцем із силікону.

Новий смарт-годинник також оснащений функціями пульсометра, пульсоксиметра, вбудованим GPS і водонепроникністю 5 атм. За продуктивність відповідатиме чипсет Snapdragon W5+ Gen 1. Серед інших особливостей Xiaomi Watch 2 – Bluetooth 5.2, Wi-Fi і NFC.

У кількох магазинах у Бельгії за новий смарт-годинник просять 200 євро, а в Словаччині – 250 євро. Для порівняння Xiaomi Watch 2 Pro коштує від 230 євро. Сама Xiaomi поки що не прокоментувала ситуацію.