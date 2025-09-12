Nintendo Switch 2 ламається через неоригінальну зарядку

Компанія Nintendo закликала власників консолі Nintendo Switch 2 використовувати тільки оригінальні аксесуари для зарядки. Про це розповів користувач соцмережі X (раніше Twitter) @videogamedeals.

Приводом для публікації стала скарга одного з користувачів, чия консоль вийшла з ладу в результаті використання неофіційного зарядного пристрою. Nintendo виконала ремонт безкоштовно, але нагадала, що для безпечної експлуатації необхідно використовувати оригінальну док-станцію і адаптер живлення або аксесуари з маркуванням Official Nintendo Licensed Product.

За заявою виробника, використання сторонніх адаптерів і проводів USB-C може призвести до пошкодження пристрою, включаючи оплавлення роз’єму живлення.

Nintendo Switch 2 — гібридна консоль, яку можна використовувати в портативному режимі або в режимі док-станції при підключенні до телевізора або монітора. Пристрій отримав 8-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD і частотою 120 Гц, а також від’ємні контролери Joy-Con 2.