Потужність Nintendo Switch 2 виявилася на рівні PS 4, яка вийшла 12 років тому

Після показу Nintendo Switch 2 експерти з ігрового заліза з Digital Foundry провели ґрунтовний розбір консолі. Аналітики вважають, що її потужність порівнянна з базовою версією PlayStation 4.

За словами експертів, ривок у сфері графічного відображення ігор між Nintendo Switch і Nintendo Switch 2 приблизно можна порівняти з різницею між PlayStation 4 і PlayStation 5. Аналітики поставили під сумнів нещодавню заяву NVIDIA про те, що нова консоль удесятеро потужніша за стару – за їхніми словами, компанія перебільшила приблизно вдвічі. Йдеться про п’яти- або шестикратне збільшення потужності.

Аналітики також знайшли деякі невідповідності між презентацією і реальністю: наприклад, останні ігри серії The Legend of Zelda працюватимуть у 1440р, а не 4К. Схожа ситуація з Yakuza 0: замість заявлених SEGA 4К@60fps гра працюватиме в 1080p@60fps. Зрозуміло, якість картинки в Cyberpunk 2077 не варто порівнювати з рівнем PlayStation 5 – це рівень PlayStation 4 або трохи вище. Що стосується всієї системи загалом:

Розумно уявляти Switch 2 як пристрій рівня PlayStation 4 з точки зору порівнюваних ігор, хоча в плані сховища і унікальних графічних можливостей консоль може дати трохи більше. Ймовірно, її процесор теж дещо швидший, але крупним планом це виглядає приблизно так.

Нагадаємо, що світовий реліз Nintendo Switch 2 відбудеться 5 червня. У Росії консоль з’явиться трохи пізніше, і торгові мережі повідомляють, що попередні замовлення перебувають на високому рівні.