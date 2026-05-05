Lenovo Legion Y70: потужне охолодження та 8000 мАг

Компанія Lenovo випустила свіжі тизери ігрового смартфона Legion Y70. На них продемонстровано дизайн пристрою, а заразом компанія підтвердила одну з ключових апаратних специфікацій гаджета, що стосується його продуктивності.

Апарат буде оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 із системою охолодження на основі випарної камери. Також заявлено про використання рідкого металу та термогелю для максимально ефективного відведення тепла від мобільної платформи.

Відомо, що новинку випустять щонайменше у двох кольорах корпусу, які вже були показані на промоматеріалах. Раніше Lenovo повідомила, що смартфон отримає акумулятор на 8000 мАг, який збереже 80% номінальної ємності після 1200 циклів заряджання.

Презентація Lenovo Legion Y70 відбудеться 19 травня, ціна пристрою поки що не оголошена.