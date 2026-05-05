Lenovo Legion Y70: потужне охолодження та 8000 мАг

Презентація Lenovo Legion Y70 відбудеться 19 травня, ціна пристрою поки що не оголошена.

Legion Y70

Компанія Lenovo випустила свіжі тизери ігрового смартфона Legion Y70. На них продемонстровано дизайн пристрою, а заразом компанія підтвердила одну з ключових апаратних специфікацій гаджета, що стосується його продуктивності.

Апарат буде оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 із системою охолодження на основі випарної камери. Також заявлено про використання рідкого металу та термогелю для максимально ефективного відведення тепла від мобільної платформи.

Відомо, що новинку випустять щонайменше у двох кольорах корпусу, які вже були показані на промоматеріалах. Раніше Lenovo повідомила, що смартфон отримає акумулятор на 8000 мАг, який збереже 80% номінальної ємності після 1200 циклів заряджання.

